Токаев поручил избавить учителей школ и преподавателей вузов от излишней отчетности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Куляш Шамшидинову, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки.
Президент назвал важными задачами продолжение работы по ликвидации трехсменного обучения, строительство новых школ, а также поэтапный переход к трехъязычному обучению.
Министр образования отчиталась о состоянии технического и профессионального образования, мерах по налаживанию взаимодействия бизнеса и учебных заведений. Особое внимание в ходе встречи было уделено повышению качества высшего образования и соответствию выпускников вузов запросам рынка труда.
Глава государства поручил избавить учителей школ и преподавателей вузов от излишней отчетности, принять конкретные меры по повышению статуса педагога и государственной поддержке ученых, прежде всего гуманитариев, осуществляющих исследования на государственном языке.
По итогам встречи Президент Казахстана подчеркнул, что вопросы системы образования и впредь будут в центре его внимания.