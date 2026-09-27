Токаев поручил новому министру обороны усилить безопасность воинской службы

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Президент подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих должно быть безусловным приоритетом для командования всех уровней.

Фото: Акорда

Глава государства принял министра обороны Айдоса Мырзахметова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности Вооруженных Сил и совершенствованию системы военного управления. Особое внимание Глава государства уделил безопасности воинской службы.

Президент подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих должно быть безусловным приоритетом для командования всех уровней. Президент также поставил задачи по повышению качества профессиональной подготовки, развитию военной инфраструктуры, модернизации вооружения и техники, внедрению современных технологий и цифровых решений.

Отдельно Глава государства отметил необходимость усилить воспитательную работу в армии, уделяя внимание формированию у военнослужащих ответственности, дисциплины и преданности Родине.

Кроме того, особый акцент был сделан на вопросах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

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