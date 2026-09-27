Токаев поручил подготовить План военной реформы после трагедии в Мангистау

Президент

Президент раскритиковал руководство Минобороны и потребовал выяснить, кто разрабатывал и утверждал замысел учений, во время которых погибли 14 военнослужащих

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Министерства обороны, представил нового министра и дал жесткую оценку гибели 14 военнослужащих во время учений в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Совещание под председательством Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Казахстана началось с минуты молчания в память о военнослужащих, погибших во время учений на Каспии.

Глава государства сообщил, что направил телеграммы соболезнования родителям всех погибших, и заверил, что их семьям будет оказана необходимая помощь.

"Я направил телеграммы соболезнования родителям всех погибших военнослужащих. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется без поддержки", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев назвал гибель военнослужащих в мирное время следствием преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов.

Президент потребовал установить не только обстоятельства трагедии, но и выяснить, чем был продиктован замысел учений и насколько поставленные перед военнослужащими задачи соответствовали современным угрозам.

"Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены. Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений? Какова роль и координация со стороны Генерального штаба? Почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами? Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это – следствие безучастия руководства военного ведомства", – заявил Глава государства.

По итогам совещания Президент поручил подготовить План военной реформы. 

"На недавнем совещании с Аппаратом Совета безопасности мною были сформулированы приоритеты работы в военной сфере. Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы – формирование армии нового образца", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил перевести армию на рельсы цифровой трансформации и заменить человека технологиями там, где это возможно.

"Требуются новые подходы к развитию армии. Шаблонные решения, «показательные» маневры, красивые отчеты никому не нужны", – отметил Президент.

 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #трагедия на Каспии

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