Токаев поручил Правительству подготовить программу действий на 2022 год

В ходе выступления на заседании Мажилиса Парламента РК Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил новому Премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий на 2022 год, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В завершение экономического блока выступления отмечу, сегодня мы назначили нового Премьер-министра. Поставили ряд конкретных задач. Поручаю Премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства в начале февраля", – заявил Токаев.