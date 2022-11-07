Токаев поручил разработать спецпрограмму модернизации жилья в Актау

Разработать специальную программу по модернизации жилья в Актау поручил глава государства на встрече с общественностью Мангистауской области, передает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Еще один вопрос, который волнует жителей области, – качество коммунальных услуг. На сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75 процентов. Поручаю Правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей областного центра.

Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю Правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчернкул, что особого внимания требует комплексное развитие Жанаозена.

"На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать. В целом, принимаемые акиматом области меры по развитию Жанаозена должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов", – резюмировал глава государства.