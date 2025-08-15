Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил сделать школы местом, где каждый ребенок будет чувствовать себя в полной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности. Ни в коем случае нельзя допускать проявления буллинга, жестокости и агрессии», - заявил Глава государства на пленарном заседании Августовской конференции учителей.
Он отметил, что за последние 2 года в стране был принят комплекс мер, направленных на защиту прав подрастающего поколения. В частности, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка.
Ведется системная работа по профилактике суицидов среди детей, которые сегодня стали одной из острых проблем. Во всех школах страны размещен QR-код службы психологической поддержки «111».
«С начала учебного года в школах и колледжах будет внедрена антибуллинговая программа «ДосболLIKE», призванная предотвратить травлю в детских и подростковых коллективах. Государство продолжит планомерно совершенствовать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения», - добавил Президент.