Токаев поручил снизить цифровое неравенство между городом и селом

Президент
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Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Главе государства было доложено о текущем состоянии телекоммуникационной отрасли Казахстана, развитии ее мобильного сегмента, работе по улучшению качества и наращиванию спектра предоставляемых населению и бизнесу услуг.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о перспективах разворачивания сети пятого поколения 5G и дальнейшего снижения цифрового неравенства. В частности, Куанышбек Есекеев рассказал Президенту о реализации в селах проектов по строительству местных сетей на базе построенной в сельской местности в 2018-2020 годах оптиковолоконной магистрали. В рамках программы "Цифровой партнер" к проекту доведения высокоскоростного интернета до каждого домохозяйства подключены частные сервисные компании.

Кроме того, Президент был ознакомлен с планами компании по использованию передовой технологии FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся текущей деятельности компании по снижению цифрового неравенства между городом и селом, а также перспективных проектов национального телеком-оператора.

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