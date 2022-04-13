Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Алтая Кульгинова о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы по итогам первого квартала 2022 года.

Акиматом столицы по поручению Президента ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций. В частности, за три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, в экономику города привлечено свыше 154 миллиардов тенге. Объем частных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,3 %. В 2021 году было привлечено свыше 1,2 триллиона тенге.

Главе государства была представлена информация о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3), ливневой канализации, проектировании канализационных очистных сооружений (КОС-2), газовых котельных и других объектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в текущем году будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Президент поручил продолжить деятельность по дальнейшему планомерному развитию и благоустройству столицы с учетом мнения городской общественности.