Токаев поручил усилить меры по противодействию коррупции в рядах "финансовой разведки"

Касым-Жомарту Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу. Жанат Элиманов рассказал президенту об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В результате в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.

По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом. Во исполнение поручения Президента финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

"Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном Взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства", – сообщила пресс-служба президента Казахстана.