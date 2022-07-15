Токаев поручил усовершенствовать военную организацию Казахстана

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Председатель Совета Безопасности заслушал доклады первых руководителей государственных органов о ходе реализации Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

По итогам заседания Главой государства дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по совершенствованию военной организации государства.