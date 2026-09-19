Токаев поручил ужесточить борьбу с граффити в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий так называемыми граффити, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В казахстанских городах, убежден Глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого «творчества», уродующего муниципальные территории по всему миру, как проявлений вандализма и злостного хулиганства.