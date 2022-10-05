Президент поручил завершить формирование индустриальной зоны в Карагандинской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области поручил правительству завершить формирование инфраструктуры индустриальной зоны в регионе к 2023 году, передает Kazpravda.kz.

"Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране.

"Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. В июле текущего года на расширенном заседании правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры", – продолжил глава государства.

Токаев отметил, что задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

"В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны "Saran" уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны "Saran", – добавил Касым-Жомарт Токаев.