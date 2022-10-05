Президент
Президент поручил завершить формирование индустриальной зоны в Карагандинской области
Елисеева Екатерина
корреспондент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области поручил правительству завершить формирование инфраструктуры индустриальной зоны в регионе к 2023 году, передает Kazpravda.kz.

"Карагандинская область – не только географический, но и индустриальный центр нашей страны. В регионе много горно-металлургических и угледобывающих производств, играющих важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля и около половины меди нашей республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране.

"Вместе с тем в данном направлении область располагает хорошими возможностями для развития. В июле текущего года на расширенном заседании правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. Диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры", –  продолжил глава государства.

Токаев отметил, что задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

"В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны "Saran" уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны "Saran", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Популярное

Все
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
Эвелина заряжает!
Не надо быть равнодушным
Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы
До самого далекого села
Фанаты ждут красивой игры
С чего начинается дружба?
Вкладывать душу в работу
Не домами, а микрорайонами
Правила культурного поведения
«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?
Все звезды в Астане
Дело – в цвете
Для комфортной и безопасной жизни
Давайте, дети, учиться!
Из сельской мастерской – на экспорт
В новой реальности
Как одно мгновение
Миллиард тенге недополучили предприниматели Петропавловска, выполнив работы по договорам с местным ГКП «Коммунхоз»
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане
Токаев выступил на форуме Digital Bridge – самое главное
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат
Отмена смертной казни: история вопроса
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Президент
Президент высказался о развитии туризма в Карагандинской об…
Президент
"Очень медленно" – Токаев поручил ускорить строительство до…
Президент
Токаев наградил орденами и медалями шестерых жителей Карага…
Президент
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]