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Президент , Поручения , Сельское хозяйство
Токаев поручил завершить в срок уборочную кампанию в СКО

Глава государства принял акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о социально-экономической ситуации в Северо-Казахстанской области. В частности, аким отчитался о развитии сельского хозяйства, подготовке к отопительному сезону и реализации инвестиционных проектов.

По информации Кумара Аксакалова, в регионе началась осенняя уборочная кампания. В этом году ожидается средняя урожайность зерновых в 16 центнеров с одного гектара. Планируется внести 170 тысяч тонн минеральных удобрений – область лидирует по этому показателю в республике.

В аграрный сектор в нынешнем году ожидается привлечение инвестиций на сумму 180 млрд тенге. Реализуется 31 проект на общую сумму 76 млрд тенге. Кроме того, для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тысячи единиц техники. На сегодняшний день идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в области увеличилось на 26%.

Президенту также рассказали о проектах в сфере промышленности. В этом году были открыты кирпичный завод, производство железобетонных изделий и молочный завод. Намечен запуск предприятий, изготавливающих бумажную продукцию и автоклавные газоблоки. Планируется реализация инвестиционных проектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций.

Аким области сообщил, что в новом учебном году в Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева откроется учебно-лабораторный корпус, оснащенный современными лабораториями. СКУ совместно с Университетом Аризоны, входящим в топ 100 лучших вузов мира, провел первую приемную кампанию на получение двудипломного образования.

Отдельно была представлена информация о строительстве жилья. По словам Кумара Аксакалова, в этом году будет введена в эксплуатацию 401 тысяча квадратных метров жилья. Планируется реконструкция 663 километров дорог, на эти цели направлено 22 млрд тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.

В завершение встречи Глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов.

 

 

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