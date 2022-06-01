Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил детский фестиваль "Алматы БалаFest", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК. 

В День защиты детей в заключительных мероприятиях фестиваля приняли участие около тысячи юных казахстанцев.

Территория Ботанического сада, где проходил творческий смотр, была поделена на несколько тематических участков. Это зона "ART SPACE", книжная выставка "Кітаптар қазынасы", экологическая зона "ECO LAB", зона "Шахмат әлемі", зона "ROBO LAND" и концертная площадка "Жас өрендер".

Глава государства ознакомился с достижениями лауреатов фестиваля и поздравил их с успехом. В беседе с участниками он отметил, что дети – это будущее нашей страны.

Учащийся 11 класса Михаил Шут, принимавший участие в выставке "Кітаптар қазынасы", продекламировал эпос "Алпамыс батыр".

В завершение состоялась церемония награждения победителей фестиваля "Алматы БалаFest" – детей разных возрастов и возможностей, участвовавших в конкурсной программе в течение месяца. Фестиваль проводился по таким направлениям, как литература, изобразительное искусство, спорт, декоративно-прикладное искусство, экоконкурс, вокал и хореография, IT-сфера. Всего в конкурсе приняли участие более 300 тысяч детей.

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