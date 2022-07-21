Фото пресс-службы Президента РК
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Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК. 
 
В доме-музее Президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей.

Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. В этом доме выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также  начал писать свой последний роман "Племя младое", но не закончил его.

В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова. В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги.

Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны. Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12000 книг.

В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.

На этом рабочий визит Президента Казахстана в Кыргызстан завершился.

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