Токаев посетил дворец детей и юношества в Кокшетау

В ходе рабочей поездки в Кокшетау Президент РК Касым-Жомарт Токаев осмотрел дворец детей и юношества «Bolashaq Saraiy», который рассчитан на 1172 обучающихся, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Главе государства показали выставочный зал, кабинеты кибербезопасности, Lego Mindstorms, лаборатории 3D-прототипирования, промышленного интернета вещей, электроники, возобновляемых источников энергии.
В кокшетауском дворце дополнительное образование дети получают в 76 кружках научно-интеллектуального, творческого, спортивного направления, также ведется работа с подростками и молодежью.
Президент через онлайн-подключение пообщался с воспитанниками дворца и пожелал им успехов в учебе.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл
с рабочей поездкой в город Кокшетау Акмолинской области.