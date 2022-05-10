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Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре
Государственный визит Президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Касым-Жомарт Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.
Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.
В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.