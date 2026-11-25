25-26 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал советника – пресс-секретаря Президента Айбека Смадиярова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках визита состоится встреча глав государств, на которой будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.



Президент Казахстана также примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.