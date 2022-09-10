Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожарного

Президент Казахстана наградил государственными наградами пожарных из Абайской области. Соответствующий указ за № 1003 Глава государства подписал 10 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

по Министерству по чрезвычайным ситуациям

орденом «Айбын» ІІІ степени

Тогузбаева Айдоса (посмертно) – водителя пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;

Турлыбекова Амангельды – командира отделения пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;

медалью «Ерлігі үшін»

Нұрлан Сәлімжан – пожарного пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 10 сентября 2022 года

№ 1003

Напомним, 8 сентября 2022 года МЧС сообщило о гибели в Абайской области при исполнении служебного долга пожарного Айдоса Тогузбаева.

При тушении природного пожара, начавшегося 7 сентября в Божугурском сельском округе Жарминского района Абайской области, загорелась пожарная техника.

Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Салимжан Нурлан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу города Шара Жарминского района.

К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.