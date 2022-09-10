Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожарного

Президент Казахстана наградил государственными наградами пожарных из Абайской области. Соответствующий указ за № 1003 Глава государства подписал 10 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:
по Министерству по чрезвычайным ситуациям
орденом «Айбын» ІІІ степени
Тогузбаева Айдоса (посмертно) – водителя пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;
Турлыбекова Амангельды – командира отделения пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;
медалью «Ерлігі үшін»
Нұрлан Сәлімжан – пожарного пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 10 сентября 2022 года
№ 1003
Напомним, 8 сентября 2022 года МЧС сообщило о гибели в Абайской области при исполнении служебного долга пожарного Айдоса Тогузбаева.
При тушении природного пожара, начавшегося 7 сентября в Божугурском сельском округе Жарминского района Абайской области, загорелась пожарная техника.
Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Салимжан Нурлан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу города Шара Жарминского района.
К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.
Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.