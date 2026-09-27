Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау

Они проходили службу в войсковой части 29011.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:
Мұхтарұлы Олжас — командир взвода войсковой части 29011
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
Аяпберген Сержан Талғатұлы — командир отделения войсковой части 29011;
Бегей Дастан Нурболұлы — старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;
Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы – командир отделения войсковой части 29011;
Гилаж Ақжайық Болатбекұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Гумаров Мансур Айтбайулы — командир отделения войсковой части 29011;
Диханбаев Олжас Тажибайұлы — командир отделения войсковой части 29011;
Жаңабай Әсет Саматұлы — специалист (наводчик) войсковой части 29011;
Кобенов Алмас Жусипулы — матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Мадихан Азамат Болатбекұлы — матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011;
Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы — матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;
Темиргалиев Женис Тлеушевич — матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011;
Төлеген Ақылбек Қабденұлы — старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;
Турдыбекұлы Мирас — матрос (стрелок) войсковой части 29011.