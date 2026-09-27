Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Они проходили службу в войсковой части 29011.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:

Мұхтарұлы Олжас — командир взвода войсковой части 29011

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Аяпберген Сержан Талғатұлы — командир отделения войсковой части 29011;

Бегей Дастан Нурболұлы — старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы – командир отделения войсковой части 29011;

Гилаж Ақжайық Болатбекұлы – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Гумаров Мансур Айтбайулы — командир отделения войсковой части 29011;

Диханбаев Олжас Тажибайұлы — командир отделения войсковой части 29011;

Жаңабай Әсет Саматұлы — специалист (наводчик) войсковой части 29011;

Кобенов Алмас Жусипулы — матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Мадихан Азамат Болатбекұлы — матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011;

Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы — матрос (гранатометчик) войсковой части 29011;

Темиргалиев Женис Тлеушевич — матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011;

Төлеген Ақылбек Қабденұлы — старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011;

Турдыбекұлы Мирас — матрос (стрелок) войсковой части 29011.

#Токаев #Мангистау #награды #орден #«Айбын»

Популярное

Все
Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда
Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независимости
Ясмина Токсанбаева стала чемпионкой Азиады в спортивной ходьбе
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Комиссия Совбеза может стать полезным и ээфективным опытом - мнение политолога
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Токаев поручил новому министру обороны усилить безопасность воинской службы
Трагедия в Мангистау: факты против информационных вбросов
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Новый облик старого вокзала
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Эксперимент удался
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сферах театрального искусства, музейного и архивного дела
«Железный конь» отечественной сборки
Реализация Послания: водосбережение в Казахстане выросло втрое
На глубине 400 метров
Глава МКИ встретился с министром культуры Франции
Правовед. Ученый. Наставник
Премьер-министр поручил пересмотреть подходы к злостным нарушителям ПДД
Учения ОДКБ: Минобороны предупредило о передвижении военной техники в Россию
Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады
Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
От идеи – к технологии
Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном пятиборье
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Путь к миру, свободному от ядерного оружия

Читайте также

Токаев поручил новому министру обороны усилить безопасность…
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независим…
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]