Президент
Токаев постановил повысить эффективность системы охраны госграницы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки по вопросам охраны госграницы РК и национальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Как ранее отмечал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед, основная задача законопроекта – повысить эффективность действующей системы охраны госграницы.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит оптимизировать управленческую деятельность органов нацбезопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путем развития инфраструктуры и использования специальных технических средств.

Законопроект инициирован депутатами Парламента, он предполагает внесение поправок в один кодекс и двадцать пять законов.

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