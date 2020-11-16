Токаев постановил повысить эффективность системы охраны госграницы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки по вопросам охраны госграницы РК и национальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", – говорится в сообщении.
Как ранее отмечал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед, основная задача законопроекта – повысить эффективность действующей системы охраны госграницы.
Ожидается, что принятие законопроекта позволит оптимизировать управленческую деятельность органов нацбезопасности, а также усовершенствовать систему защиты и охраны государственной границы путем развития инфраструктуры и использования специальных технических средств.
Законопроект инициирован депутатами Парламента, он предполагает внесение поправок в один кодекс и двадцать пять законов.