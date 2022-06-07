Токаев поставил ряд задач перед главой Нацбанка

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-май 2022 года.

Президент также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.