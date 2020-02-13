Токаев потребовал жестко пресекать провокации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам информационной безопасности, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области.
Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем.
Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций.