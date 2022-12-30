Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам

Глава государства поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по шахматам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц.

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.

Напомним, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй год подряд выигрывает чемпионат мира по блиц-шахматам.

В декабре 2021 года казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу. Это было первое в истории Казахстана "золото" на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.