Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам

Президент , Спорт
70

Глава государства поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по шахматам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц.

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.

Напомним, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй год подряд выигрывает чемпионат мира по блиц-шахматам. 

В декабре 2021 года казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу.  Это было первое в истории Казахстана "золото" на чемпионатах мира среди взрослых. Также Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира.

 

Популярное

Все
Итоги года. Внешняя политика
Итоги года: культура
Итоги года. Экономика
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 декабря
Машина времени
Пять бед – один ответ
Конституционный контроль в Казахстане: преемственность и развитие
Если тратить больше, чем зарабатываешь
Год испытаний и возможностей
Мы ответственны за наше будущее
Год детей: успехи и достижения
Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
Новый председатель Конституционного суда, новый омбудсмен
С учетом потенциала мегаполиса
Проекты оценили по достоинству
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького подарил юным театралам столицы оригинальную версию спектакля «Щелкунчик».
Умер легендарный футболист Пеле
Новых свершений!
Помощь нуждающимся
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Один раз не Гандапас
Как казахстанцы отдохнут в январе 2023 года
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Мужчину, убившего лебедя вилами, нашли полицейские
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Вопросы регулирования "с чистого листа" в сфере предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК
Если нет естественного языкового фона, можно и нужно создавать его самим
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Спорт
Бибисара Асаубаева снова стала чемпионкой мира по блицу
Президент , Экономика , Общество
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Президент , Политика
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Президент , Правительство
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]