Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием Независимости, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
«Эта историческая дата олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития Туркменистана. Под Вашим авторитетным руководством современный Туркменистан добился значительных успехов в социально-экономической модернизации и укреплении позиции на международной арене как нейтральное государство», - отмечает Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти годы казахско-туркменское стратегическое партнерство развивается в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
«В этот знаменательный день желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса», - говорится в телеграмме.