Токаев поздравил Бердымухамедова с 30-летием Независимости Туркменистана

Президент
1006
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

«Эта историческая дата олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития Туркменистана. Под Вашим авторитетным руководством современный Туркменистан добился значительных успехов в социально-экономической модернизации и укреплении позиции на международной арене как нейтральное государство», - отмечает Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти годы казахско-туркменское стратегическое партнерство развивается в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

«В этот знаменательный день желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса», - говорится в телеграмме.



Популярное

Все
Чистую воду в каждый дом
Уборка началась на севере страны
Как будет расти Караганда
Меню и чеки без ошибок
Сила перемен
Принципы равных возможностей
В честь тех, кто воплотит мечты
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Комфортный путь в мир знаний
Создан цифровой штаб
Чтобы у людей была вода
Запаслись топливом
Сталь «учат» держать удар
Стратегический ресурс экономики
Думай, прежде чем публиковать
Рожденная степным ветром
В центре внимания
У нас на районе
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
На юниорском первенстве планеты
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам форума Jastar Fe…
Президент наградил Чунгвон Чоу орденом «Достык»
Глава государства поздравил Премьера Армении с подписанием …
Президент обратился к молодежи страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]