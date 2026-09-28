Токаев поздравил казахских шахматисток с успехом на Всемирной олимпиаде

Глава государства отметил, что сборная Казахстана не потерпела на этом престижном турнире ни одного поражения

Фото: Michal Walusza and Rafał Oleksiewicz

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских шахматисток, которые на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде заняли почетное второе место, пропустив вперед только очень сильную и титулованную сборную Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент в своем послании отметил, что ведомая прославленной шахматисткой Бибисарой Асаубаевой сборная Казахстана не потерпела на этом престижном турнире ни одного поражения, что было признано шахматными экспертами выдающимся достижением.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что наши мастера этой древнейшей игры сумели повторить предыдущий успех на шахматной олимпиаде. Тогда команда Казахстана также заняла второе место. Это говорит о высоком уровне спортсменок, их таланте, трудолюбии и деятельном патриотизме.

Глава государства пожелал шахматисткам новых успехов, а также здоровья и благополучия.