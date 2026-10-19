Токаев поздравил казахстанских шпажистов с победой на этапе Кубка мира

Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказал советник – пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: НОК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на этапе Кубка мира в Касабланке.



Благодаря этому успеху наши спортсмены впервые в истории вышли на первое место в мировом командном рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).



Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам новых достижений под флагом Казахстана на самых престижных состязаниях.

Ранее в финале командных соревнований казахстанские спортсмены одержали победу над сборной России со счётом 45:40.