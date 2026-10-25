Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Президент,День Республики

Глава государства отметил достижения страны за годы независимости и обозначил приоритеты дальнейшего развития

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, подчеркнув историческое значение национального праздника и важность дальнейших преобразований в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что День Республики символизирует возрождение многовековой казахской государственности. За годы суверенного развития Казахстан прошел большой путь и к 35-летию Независимости состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом.

Особое внимание Президент уделил новому этапу развития страны. По его словам, вступление в силу Конституции придало импульс обновлению государственного управления и преобразованиям в политической, экономической и социальной сферах.

«Мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности. Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества. Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере», — говорится в поздравлении Президента.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан продолжает внедрять современные технологии, расширять применение искусственного интеллекта, открывать новые производства и модернизировать инфраструктуру. В стране строятся школы, больницы и другие социальные объекты.

При этом, подчеркнул Президент, важнейшей основой развития остаются единство общества, стремление к знаниям, добросовестный труд и ответственность граждан.

Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями казахстанцы смогут укрепить суверенитет страны и построить справедливое, безопасное и прогрессивное государство.

«Убежден, что совместными усилиями мы упрочим наш Суверенитет, построим Справедливый, Безопасный, Прогрессивный и Чистый Казахстан. Пусть гордо реет наш небесно-голубой флаг! Пусть процветает наша Родина!» — заключил Президент.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #День Республики

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