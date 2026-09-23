Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Национальным днем

Президент

Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и его соотечественников с Национальным днем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией, развивающееся в духе дружбы и взаимной поддержки, будет и далее крепнуть во благо народов двух стран.

Глава государства пожелал королю и руководству страны успехов в их ответственной деятельности, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #Саудовская Аравия #король

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