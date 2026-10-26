Токаев поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Президент

Глава государства поздравил действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах и переизбранием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Поздравляю вас с заслуженной победой на президентских выборах. Народ Бразилии выразил поддержку вашему курсу, направленному на укрепление национального суверенитета, повышение роли Бразилии как значимой мировой державы, продвижение реформы ООН и построение справедливого миропорядка», – написал Токаев на своей странице в соцсети X.

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