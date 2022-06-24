Токаев поздравил Малику Зиядин с победой на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам

Глава государства направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

Напомним, 7-летняя алматинка Малика Зиядин выиграла чемпионат мира по шахматам среди школьников, прошедший в Панаме.

В рамках турнира около 600 участников из 37 стран мира состязались в шести возрастных категориях. Малике противостояли 36 сильнейших шахматистов, причем это была единственная категория, в которой определялся один чемпион.

"Я впервые видел такое. К сожалению, участников в младшей категории оказалось меньше, и организаторы решили объединить мальчиков и девочек в одну сетку. Это уникальное решение", - сказал тренер Малики Александр Кашашвили.

Несмотря на изменения, казахстанка добилась побед во всех своих матчах, набрав 9 очков, и став чемпионкой мира.