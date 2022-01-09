Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 января 2022 года поздравил с Рождеством Христовым православных казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю православных граждан с Рождеством Христовым!
К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям.
Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее.
Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе.
Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности.
Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.
Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!
Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю православных граждан с Рождеством Христовым!
К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям.
Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее.
Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе.
Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности.
Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.
Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!
Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!