Токаев поздравил Премьер-министра Индии с днем рождения

Президент пригласил его посетить Казахстан с государственным визитом

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю дня его рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Глава государства отметил, что под сильным и мудрым руководством Нарендры Моди Индия укрепляет свои позиции в качестве одного из глобальных лидеров по экономическому росту, устойчивому развитию и научно-техническому потенциалу.

Касым-Жомарт Токаев также поблагодарил главу Правительства Индии за теплое гостеприимство и радушие, оказанное в ходе его визита в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

Отметив успешные итоги двусторонней встречи с Нарендрой Моди, Глава государства пригласил его посетить Казахстан с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.