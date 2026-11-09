Токаев поздравил Премьер-министра Камбоджи

Президент

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хун Манету успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Камбоджи – благополучия и процветания

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Хун Манету по случаю Национального дня Королевства Камбоджа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность камбоджийского народа. Он также отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

– Мы придаем большое значение практической реализации итогов Вашего недавнего визита в Казахстан. Уверен, что достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хун Манету успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Камбоджи – благополучия и процветания.

#президент #телеграмма #Камбоджа

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