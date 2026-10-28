Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости

Глава государства направил поздравительную телеграмму Петру Павелу по случаю Дня независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан высоко ценит основанное на взаимном уважении и доверии партнерство с Чехией, и выразил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

Президент пожелал Петру Павелу успехов в государственной деятельности, а чешскому народу – благополучия и процветания.