Токаев поздравил Президента Республики Корея с Национальным днем

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Сгенерировано ИИ

Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.

"В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов", – говорится в телеграмме. 

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Корея

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