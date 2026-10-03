Токаев поздравил Президента Республики Корея с Национальным днем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну по случаю Национального дня страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Казахстана подчеркнул, что эта знаменательная дата символизирует богатое историко-культурное наследие, национальное единство и сплоченность корейского народа. Он также отметил поступательный характер развития многогранного сотрудничества между двумя странами.
"В ходе моего недавнего визита в Сеул мы вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее. Уверен, что это решение будет способствовать углублению казахско-корейского взаимодействия, основанного на узах дружбы и прочного партнерства, на благо наших народов", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.