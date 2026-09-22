Токаев поздравил Президента Туркменистана с днем рождения

Президент

Глава государства направил телеграмму поздравления Сердару Бердымухамедову по случаю дня его рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В своем послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова Туркменистан уверенно следует по пути созидания и прогресса, добиваясь впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономической модернизации и упрочении позиций на международной арене.

– Мы ценим Ваш личный вклад в укрепление казахско-туркменского стратегического партнерства с целью вывода многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты, – подчеркнул Президент Казахстана.

Он пожелал Президенту Туркменистана неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо братского туркменского народа.

#Токаев #президент #поздравление

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