Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Государственную Думу. Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень организации голосования и пожелал новому составу российского парламента плодотворной работы на благо страны и ее граждан.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудили график предстоящих совместных мероприятий и контактов на высшем уровне.