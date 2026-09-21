Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент,Россия

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту России Владимиру Путину

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу девятого созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.

– Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной Думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы, – говорится в поздравлении.

Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.

Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации.

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