Токаев поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz.

«21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений!

Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», – написал Глава государства.