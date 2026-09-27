Токаев поздравил руководство Туркменистана с Днем Независимости

Президент

Президент пожелал братскому туркменскому народу – благополучия и процветания

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты, Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 35-летия Независимости Туркменистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Глава государства отметил, что братский Туркменистан встречает этот праздник в статусе авторитетного, развитого государства, в основе достижений которого – согласие и единство, богатая культура и созидательный дух туркменского народа.
 

– За годы Независимости Ваша страна достигла впечатляющих успехов в социально-экономической модернизации, повышении благосостояния граждан, укрепила свои международные позиции как государство, твердо стоящее на принципах позитивного нейтралитета. В Казахстане дорожат отношениями дружбы с Туркменистаном, придают большое значение укреплению многогранного сотрудничества в духе добрососедства и взаимной поддержки, – говорится в поздравлении.

Президент Казахстана пожелал руководству Туркменистана новых свершений в государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #Туркменистан #День независимости

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