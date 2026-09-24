Токаев поздравил с открытием первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі

Президент

Глава государства выступил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Президента РК

- Поздравляю вас с открытием первой сессии Высшего консультативного органа нашей страны – Қазақстан Халық Кеңесі! Сегодня очень важный для нашей страны день, который с полным правом можно назвать историческим. Не сомневаюсь, что Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий конституционным статусом уникальный институт, займет особое место в политической системе нашего государства.

Сейчас Казахстан переживает период масштабных преобразований. Во всех сферах жизни нашего общества реализуются глубокие реформы. Однако нельзя утверждать, что изменения на этом завершаются. Они непременно будут продолжены. Мы приступили к модернизации системы власти в соответствии с требованиями времени. Убедительным доказательством этого служит учреждение Халық Кеңесі, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что столь важный процесс трансформации начался ровно год назад.

- В своем прошлогоднем Послании народу я выступил с инициативой создания однопалатного Парламента. Данное предложение широко и заинтересованно обсуждалось в обществе. В стране прошли по-настоящему открытые и острые дискуссии. Со стороны граждан были высказаны тысячи предложений и идей. По результатам обсуждения были определены контуры глубокой конституционной реформы, самой крупной по своим масштабам за последние 30 лет.

В этом году 15 марта на общенациональном референдуме мы приняли Конституцию – основополагающий документ, который призван определить путь страны к эпохе процветания. Это важное историческое событие вызвало огромный интерес международного сообщества. Ведь в сегодняшней нестабильной ситуации принятие новой Конституции – крайне редкий случай в мировой практике. Авторитетные политики и эксперты единодушно называют этот шаг уникальным политическим событием, высоко оценивая его как яркое проявление решительности и созидательного подхода, - продолжил Глава государства.

Президент подчеркнул, что несомненно, Конституция станет вечным ориентиром народа и незыблемым фундаментом Справедливого, Передового и Чистого Казахстана, ведущим страну к светлому будущему.

- В результате конституционной реформы мы провели первые выборы в новый законодательный орган – Курултай. По оценкам иностранных экспертов, выборы прошли на высоком уровне. В состав Курултая вошли пять партий, получивших народную поддержку. 28 августа депутаты приступили к своей работе. Сформирован обновленный состав Правительства. Назначен Вице-Президент. Создано новое государственное учреждение – Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан.

А сегодня начинает свою деятельность Қазақстан Халық Кеңесі. Уважаемые соотечественники, этот исторический момент навсегда останется в нашей памяти! Всего за один год нам удалось осуществить судьбоносные преобразования, напрямую влияющие на судьбу народа. За короткий срок мы качественно реализовали масштабные реформы, изменившие облик всего государства и общества. Сегодня можно с уверенностью сказать: подобная задача под силу только прогрессивной, созидательной и сплоченной нации, - добавил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #сессия #открытие #Қазақстан Халық Кеңесі

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