Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана

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Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу – процветания и благополучия

Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Садыру Жапарову по случаю 35-летия Независимости Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Эта знаменательная дата символизирует стремление кыргызского народа к свободе, суверенитету и независимости. За эти годы Кыргызстан достойно прошел путь от становления до устойчивого развития, укрепил свою государственность, сохранил богатое духовное наследие, стал авторитетным государством на международной арене. Ярким свидетельством тому служит избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы, – говорится в телеграмме.

В поздравлении подчеркивается, что наши страны связывают поистине братские отношения, уходящие корнями в многовековые традиции дружбы и добрососедства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем динамичном укреплении стратегического партнерства и союзничества на благо двух народов.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу – процветания и благополучия.

#Казахстан #президент #Кыргызстан #Садыр Жапаров

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