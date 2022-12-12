Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Президент , Спорт
Глава государства поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
"Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!" – говорится в телеграмме главы государства.
Напомним, 10 декабря карагандинец Алан Курмангалиев завоевал золото на юниорском первенстве планеты.