Токаев поздравил Турлова с избранием на пост главы FIDE

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов победил на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). 

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Казахстанской федерации шахмат, крупному предпринимателю, известному меценату Тимуру Турлову по случаю его избрания на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Глава государства пожелал нашему соотечественнику успехов в качестве главы этой престижной всемирной организации.

#Токаев #поздравление #Турлов #Акорда #FIDE

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