Токаев поздравил Турлова с избранием на пост президента FIDE

Президент,Шахматы

Глава государства принял президента Международной федерации шахмат (FIDE) Тимура Турлова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента Международной федерации шахмат, подчеркнув, что это свидетельствует о растущем авторитете Казахстана и отечественной шахматной школы на мировой арене.

По словам Президента, шахматы для РК имеют особое значение, являясь не только спортивной дисциплиной, но и важным инструментом развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Отмечено, что в последние годы казахстанская шахматная школа демонстрирует устойчивый прогресс. Сегодня этим видом спорта в стране систематически занимаются более 278 тысяч человек.

Касым-Жомарт Токаев особо выделил успехи женской сборной, которая на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде завоевала серебряные медали.

Вместе с тем Президент обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед Федерацией шахмат Казахстана. В частности, он указал на необходимость усиления подготовки сборных команд, создания эффективной системы поиска и подготовки молодых талантов, продвижения шахмат в системе образования и развития шахматной инфраструктуры в регионах.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления сотрудничества национальной Федерации с FIDE, в том числе в вопросах повышения квалификации отечественных тренеров и арбитров, реализации совместных образовательных проектов и проведения в Казахстане крупных международных шахматных соревнований.

В завершение Глава государства пожелал Тимуру Турлову успехов в новой ответственной должности.

Глава FIDE Тимур Турлов поблагодарил Президента Казахстана за особое внимание и поддержку развития шахмат, а также проинформировал о перспективах дальнейшей популяризации шахмат в мире, расширения международного сотрудничества и реализации новых проектов с участием национальных шахматных федераций.

#Токаев #президент #Турлов #FIDE

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