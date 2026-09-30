Токаев предложил баварским бизнесменам совместно развивать хабы вдоль ТМТМ

«Бавария создала одну из ведущих в Европе экосистем в сфере полупроводников и микроэлектроники, объединив такие всемирно признанные компании, как Infineon Technologies, Siltronic, Rohde & Schwarz. Для Казахстана реалистичной отправной точкой является не крупномасштабное производство микросхем, а те звенья цепочки создания добавленной стоимости, которые непосредственно способствуют развитию нашей промышленности.

Энергетика, горнодобывающая и металлургическая отрасли, транспорт и обрабатывающая промышленность все больше зависят от силовой электроники, датчиков, измерительных систем и сложных автоматизированных систем управления. В этой связи предлагаю запустить специальную партнерскую программу с участием Bavarian Chips Alliance, объединив соответствующие казахстанские компании, научно-исследовательские организации и институты развития с баварской экосистемой полупроводниковой промышленности», – сказал Президент.