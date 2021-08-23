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Токаев предложил меры по укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ
Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся в формате видеоконференции.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран-членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в центральноазиатском регионе.

Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.








В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.



Наряду с этим, Глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.



Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.






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