В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду

Рассмотреть вопрос учреждения единой сети университетов тюркских стран, предложил на саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

Глава государства высказался о необходимости укреплять научно-образовательные связи тюркских государств.

"В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов. Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", – предложил коллегам Касым-Жомарт Токаев.