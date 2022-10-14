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Президент , Международное сотрудничество

Токаев предложил странам СНГ выработать общие подходы по обеспечению водной безопасности

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поприветствовал всех участников заседания Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.

«Прежде всего, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане. В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности. Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств объявляется открытым. Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества», – сказал глава государства.

Он проинформировал лидеров стран Содружества об основных итогах многоплановой работы, которую совместно с партнерами и Исполнительным комитетом СНГ Казахстан провел за минувший год. По его словам, в соответствии с приоритетами своего председательства Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.

«Благодаря совместной работе был реализован ряд важных инициатив, нацеленных на расширение торгово-экономического сотрудничества, сохранение наших тесных культурно-гуманитарных связей, а также повышение потенциала и международного авторитета Содружества. В непростых геоэкономических условиях особое внимание было уделено укреплению экономического потенциала Содружества и, прежде всего, выполнению положений Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Успешная реализация первого этапа Плана мероприятий позволила повысить деловую активность, нарастить объемы взаимной торговли, ускорить постпандемийное восстановление экономик. В условиях турбулентности глобальной и региональной экономики нам необходимо задействовать весь имеющийся потенциал для сохранения тесных торгово-экономических связей», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента Казахстана, особую актуальность приобретает климатическая повестка. Он подчеркнул, что изменение климата обостряет проблему обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ.

«Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Предлагаю Исполкому СНГ внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимовыгодному пользованию трансграничными водными ресурсами», – сказал глава государства.

В ходе заседания также выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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